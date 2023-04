Pluuto loomepuhangutest: olen muusikat salvestanud tuuribussis, laeval ja lennukis

Pluuto lõpetas kaks aastat tagasi keskkooli ning võttis peale seda aja natukeseks maha. Nüüd on ta aga muusikamaastikul tagasi ning sõnas, et rohke vaba ajaga kadus tal osati ka ajataju ära. "Mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Iga päev oli vaba. Selline rutiinne kohalolek kadus täiesti ära ja sellega koos kadus ka ajataju ära."

Artist lisas aga, et täiskasvanuelu sai ta juba 16-aastaselt maitsta. "Juba 15–16-aastaselt pidin võtma vastu otsuseid, mis ei ole päris 16-aastasele kohased."

Ülikooli Pluuto läinud ei ole, kuna ta soovib praegu oma muusikukarjäärile keskenduda. "Mul on hästi palju sõpru, kes lähevad õppima lihtsalt selle pärast, et minna õppima," ütles ta, lisades, et ta siiski õppima minemise ideeed päris maha ei mata.

Pluuto uus singel kannab pealkirja "Ära jää mu peale lootma". "Tahaks öelda, et mitte keegi, aga see oleks liiga brutal (jõhker – toim)," vastas Pluuto naerdes küsimusele, kes tema peale loota ei saa. "Vahel on selline tunne," jätkas ta. "Ma ei taha väga tunnetega mängida, nii et pigem on parem kohe mitte mingeid ootusi seada ja mitte lootma jääda."

Pluuto ütles, et tegelikult ei pidanud ta värske singel täpselt sellisel kujul, nagu ta ilmus, välja tulema. "Seal oli mingisugune error," lausus ta, viidates sellele, et ka tähtajad pressisid peale. "Ma ei ole väga selle lauluga sina peal ja plaadile tuleb ilmselt natuke teine versioon."

Muusik puhkas äsja pikalt Balil, kus ta viimane singel ka sündis. Pluuto tõdes aga, et esialgu ei leidnud ta Balilt mitu nädalat inspiratsiooni, millest uusi lugusid kirjutada. "Sellises sanatooriumi-laadses majas on suhteliselt keeruline mingite asjade peale tulla," viitas ta valgete seintega villale, kus ta mõnda aega peatus ning mis ei mõjunud loomingule positiivselt. "Ja siis ma kohtasin seal ühte-kahte inimest ja sealt tuli ka loomepuhang."

"Ma olen salvestanud oma tuuribussis, Soome laeva peal kajutis, ma olen salvestanud lennukis – põhimõtteliselt igal pool, kus ei tohiks tulla loomepuhang, siis mul kipub just tulema," rääkis Pluuto veel oma loomeprotsessist, kinnitades, et kui ta parasjagu stuudios ei ole, siis on tal alati asjad kaasas, et loo mõte sisse salvestada.