Lastesari "Hea on teada" jõuab vaheajal taas Vikerraadio eetrisse

"Hea on teada" on lastesaadete sari uudishimulikele maailmaavastajatele. Sarja raames minnakse ühes lastega raadiostuudiost välja ja uuritakse sündmuspaigal, kuidas üks või teine asi töötab, miks on nii ja mitte naa ning miks on hea aina rohkem teada. Saated on eetris koolivaheajal esmaspäevast reedeni kell 15.15 Vikerraadios.

Esmaspäeval, 24. aprillil kell 15.15 diplomaat Jonatan Vseviov

Jonatan Vseviov töötab välisministeeriumis kantslerina ja teab täpselt, mis on diplomaatia ja miks see nii oluline on. Kuidas riigid omavahel häid suhteid hoiavad ja miks see mõnikord ei õnnestu?

Teisipäeval, 25. aprillil kell 15.15 usundiloolane Ringo Ringvee

Ringo Ringvee on usundiloolane ning on palju aastaid uurinud, mida, kuidas ja miks inimesed usuvad. Mis on religioon ja miks meil seda vaja on?

Kolmapäeval, 26. aprillil kell 15.15 pärimusmuusik Karoliina Kreintaal

Pärimusmuusik Karoliina Kreintaal mängib mitmedes pärimusbändides viiulit ja teab palju Eesti pärimusmuusikast. Kui vana on pärimusmuusika, kus see end peidab ja miks on seda oluline elus hoida?

Neljapäeval, 27. aprillil kell 15.15 akustik Linda Madalik

Mis on akustika? Sellele teab kõige paremini vastust akustik Linda Madalik, kes on rohkem kui 50 aastat teinud tööd selleks, et saalides kõlaks hästi. Kuidas me igapäevaelus akustikaga kokku puutumine ja miks on akustiku töövahendiks püstol?

Reedel, 28. aprillil kell 15.15 linnuökoloog Marko Mägi

Mida soojemaks lähevad kevadilmad, seda rohkem kõlab õues linnulaulu. Miks linnud rändavad? Kuidas nad teavad, et on õige aeg tagasi tulla? Ja kuidas oskavad nad just Eestisse tulla? Neile küsimustele teab vastust ornitoloog Marko Mägi.

Saatesari "Hea on teada" on Vikerraadio eetris koolivaheaegadel. Saated on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel, Jupiteris ja Lasteekraanis. Varasemad kohtumised leiab Lasteekraani kodulehelt.

Sarja toimetaja on Lisete Velt, helirežissöör ja -kujundaja Emma Tamm.