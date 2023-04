Ilmus uue koguperekomöödia "Tähtsad ninad" treiler

13-aastased Oliver ja Sass meisterdavad tööpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult ühe salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht.

Poisid on iseseisvaks äriajamiseks aga liiga noored ning nii tekibki Oliveril plaan, kuidas kaks kärbest ühe hoobiga tabada – nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka vanemate karile sõitnud abielu. Loo konks on aga selles, et Oliveri isa ei tea, et töötab oma poja ja tolle sõbra Sassi heaks.

Režissöör Ingomar Vihmari sõnul jutustab "Tähtsad ninad" laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis õnnelik olemiseks.

"Filmi käigus segunevad ja muutuvad rollid – näeme täiskasvanuna käituvaid lapsi ja lastena käituvaid vanemaid. Peaosatäitjatest poisid Oliver ja Sass tulevad välja geniaalse plaaniga asutada iduettevõte ja päästa selle abil oma pere nii majanduslikest raskustest kui ka omavahelistest pingetest," selgitas ta.

Filmis löövad kaasa näitlejad Mattias Naan, Saara Pius, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum, Janek Joost, Piret Simson jpt. Peaosatäitjatest lapsi mängivad Ruben Tolk ja Robert Aleksander Peets.

Lisaks näitlevad filmis Lumi Soomets, Elo-Mirt Oja, Nora-Mia Pai, Albert Miina, Jana Hallas, Sofia Mihhailjova, Nils Mattias Steinberg, Margo Mitt, Carita Vaikjärv, Erik Soasepp, Ahto Aaremäe, Kaido Palu, Age Ploom, Juta Killing, Erki-Martin Lepik, Tõnu Kapper, Erik Vent, Max Õispuu, Margus Roosipuu ja Kaarel Nõmmik.

"Tähtsad ninad" režissöör on Ingomar Vihmar, operaator Heiko Sikka, stsenarist Martin Algus, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ja filmimuusika autor on Leslie Laasner.