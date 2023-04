Maire Aunaste: kuni 40. eluaastani on kõik okei, pärast seda algab allakäik

Saates "Hommik Anuga" oli sel pühapäeval külas ajakirjanik Maire Aunaste. Anu Välbale antud intervjuus sõnas Aunaste, et kuni 40. eluaastani on kõik hästi ning pärast seda algab elus allakäik.

"Mul läheb praegu väga hästi, aga viimane etapp on alles ees," vastas Aunaste Välbale, kuidas tal läheb. "See, kus ma oktoobris Portugali kolin ja hakkan seal sünges üksinduses elama. Vaatan mäe otsast alla, ühtegi sõna portugali keelt ei oska ja igavus tapab mu."

Sel aastal möödub 30 aastat saate "Reisile sinuga" esmaeetrist. Ümmarguse tähtpäeva puhul kutsus Aunaste, saate esimene juht, üles saates osalenud inimesi saatma lugusid, mis neist 30 aasta jooksul saanud on.

"Ma enam ei kirjutaks seda, kuidas see saade oli, sest seda ei mäleta enam küla kõige vanemad inimesed ka, mida ma ikka meelde tuletan, aga, mis on neist saanud, see on tegelikult väga huvitav," selgitas ta ülekutse tagamaid.

"Reisile sinuga" vaatajanumbrid küündisid enamasti 400 000 vaatajani ning Aunaste sõnul vaatas ühe korra saadet lausa 520 000 inimest. "See saade läks elus esimest korda mööda "Aktuaalse kaamera" vaadatavusest," meenutas saatejuht.

Aunaste sõnul olid saatesarja esimesed kolm hooaega väga populaarsed ning osalejad jooksid sellele tormi. "See neljas ja viies aasta olid sellised, et esimeste aastate mängijad hakkasid tagasi tulema. Aga ega nad ju eriti muutunud ei olnud, ei targemaks ega ilusamaks," märkis Aunaste.

Saatejuht nentis, et umbes 1500 inimesest, kes aastate jooksul saatest läbi käis, tuli sinna kaaslast otsima umbes kümme tagasihoidlikku maameest ja kaks tüdrukut.

"Ma ei uskunud, et sina tuled kaaslast otsima," sõnas Aunaste 1994. aastal saates osalenud Välbale. "Taheti kaht asja: tulla televisiooni, sest enne polnud ju tavalisel inimesel sinna asja, ja teine asi oli reis," märkis Aunaste.