Laur Joamets USA-s läbilöömisest: sellised asja juhtuvad vaid läbi õnne

Sel pühapäeval oli saates "Hommik Anuga" külas Grammyga pärjatud muusik Laur Joamets, kes märkis, et see on ime, et tal on Ameerikas nii hästi läinud.

Viimased pea kümme aastat on Joamets elanud Ameerikas ning kodumaale satub ta paar korda aasta jooksul. Muusik sõnas, et sünnimaal käimine tekitab temas väga mõnusa tunde.

"Eestis maitseb toit paremini, õhk on värskem, Eesti inimene on kindlasti rahulikum kui ameeriklane. Kõik tundub positiivsemana," nentis ta.

Siiski on otsustanud karjääri just Ameerikas teha. "Mulle on antud võimalus seal tööd teha ja muusikat luua. Ma tunnen teatavat kohusetunnet selles osas, et ma pean midagi korda saatma," selgitas ta.

Ameerikasse sattus Joamets tänu trummar Mike Mileyle, kellega ta Eestis kohtus. "Ta andis mulle vajalikud kontaktid ja mingisuguse ime läbi näkkas," nentis muusik. "Sellised asjad juhtuvad vaid läbi puhta pimeda õnne."

Kuigi Eestis oli Joamets inglise keelt koolis õppinud, olid esimesed aastad Ameerikas just suhtlemise tõttu keerulised. "Rääkimine on natuke keerulisem kui kirjutamine. Rääkimisega läks mul ikka paar aastat aega."

Muusik sõnas, et Ameerikas huvitab inimesi väga see, kuidas Euroopast pärit inimesed nende muusikat tõlgendavad. "See on nende jaoks meelitav, et nende kultuuri hinnatakse teisel pool maailma," lausus ta.

Grammyga auhinnatud Joamets sõnas, et muusika ei ole tema jaoks nagu sport, kus auhinnad prioriteediks on. Ta naljatles, et Grammy võitmine oli eelkõige hea ärile. "Mida rohkem sind kajastatakse, mida rohkem rääkida on, seda parem ärile on. Lavad lähevad suuremaks ja inimesi hakkab rohkem kontsertidel käima."

Siiski märkis ta, et tema jaoks tuleb muusikat tehes kõige suurem rõõm sellest, kui ta kuuleb tehtud töö kvaliteeti ning on sellega ise ka rahul. "Mulle on see kõige olulisem," rõhutas Joamets.

Muusiku sõnul on kõige suuremaks katsumuseks oma helikeele leidmine. "Kui ma jõuaks kolm nooti järjest ära mängida ja inimesed mu selle järgi ära tunneksid, oleks ma eluga rahul."