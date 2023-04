Tiesto andis välja uue albumi "Drive"

"Drive" on Tiesto esimene kontseptuaalne album pärast 2009. aastal avaldatud kauamängivat "Kaleidoscope".

Teiste seas kõlavad albumil juba kuulajateni jõudnud singlid "The Business", "Don't Be Shy (ft. Karol G)", "The Motto (ft. Ava Max)", "Hot In It (ft. Charli XCX)", "10:35 (ft. Tate McRae)" ja "All Nighter".

Albumi kaanepilt on inspireeritud 2004. aasta Monaco Grand Prix'st, kus auto esiosale kinnitatud 430 000 dollarit maksev teemant igaveseks kadus.