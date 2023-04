Mart Juure uue muusikasaate avab Maian Kärmas

Uues saatesarjas "Kirjandusministri juures. Muusika eri" vestleb kirjandusministrina tuntud Mart Juur nelja eestlasega, kes on tuntud laulusõnade autori ja laulukirjutajana. Saatesarja avab kohtumine Maian Kärmasega.

Neljaosalises saatesarjas tuleb juttu nii muusikast üldisemalt kui ka kuulsatest lauludest ja nende sõnadest. Mart Juur on vestlusteks külla palunud inimesed, kelle looming on kandepinda leidnud Eestis ja väljaspoolgi. Nii on avasaates tema külaliseks Eestile seni ainukese Eurovisiooni lauluvõistluse võidu toonud laulu sõnade autor ja laulukirjutaja Maian Kärmas.

Järgmistes saadetes astuvad üles Aapo Ilves, Jana Hallas ja Stig Rästa.

"Kirjandusministri juures. Muusika eri" alustab ETV-s laupäeval, 22. aprillil kell 19.30. Saadet näeb kordusena ETV2-s teisipäeva õhtuti kell 21.30.

Saate toimetaja on Tauno Vahter, režissöör Maire Radsin, produtsendid Erle Loonurm ja Janno-Hans Arro.