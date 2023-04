R2 mini-live: Rahel

"Signs" valmis Raheli koostöös produtsendi Hyrr Innokent Vainola (Ouu, Seltskond Pargis) ja kitarristi Markko "Linnu" Reinbergiga (Elephants From Neptune). Kui algselt oli autorite sõnul plaan kirjutada midagi rokilikult käredat, siis valmis sai hoopis melanhoolsem ja sügavam lugu.

"Irooniline on, et saime siis stuudios kokku, et midagi käredamat teha. Juhtus nii, et kui akustilised kitarrid välja võeti, siis Raheli pisarakraanid pääsesid ootamatult valla ja hoopis teistsuguse tonaalsusega lugu hakkas iseeneslikult kooruma," kirjeldas Rahel.

"Selles emotsioonis, mida tundsin, oli nii rõõmu, tänulikkust, ilu, igavikku, igatsust – ja tõsi – ka kurbust. Instrumentaal viis mu kuskile sügavatesse emotsionaalsetesse sfääridesse ja pani mind ühele väga tugevale tundele otsa vaatama," jätkas ta.

"Mul on momente, kus tunnen, et inimesed on mulle ülilähedal ja siis järgmises hetkes järsku ülikaugel. Need ärakäimised või ehmatused tuletavad meelde, kui oluline on endale kalleid inimesi hoida ja nende jaoks päriselt olemas olla. Üks mu suurimaid hirme elus on seda mitte suuta."

"Signs" on pärit sügisel ilmuvalt debüütalbumi, mis ilmub plaadifirma Warner Music filiaali Smuuv Records alt.