Jupiter 3: uus krimisari "Kahtlusalune"

ERR-i veebikanal Jupiter on sünnipäeva puhul toonud vaatajate ette uhiuue põnevussarja, mille peaosalist kehastab "Poldarkist" tuttav Aidan Turner.

Pingest laetud "Kahtlusalune" (The Suspect) on Briti 2022. aastal valminud viieosaline krimidraama, mille keskmes on psühholoog Joe O'Loughlin. Ekspert kaasatakse politsei mõrvajuhtumite uurimisse, ent paraku ilmuvad töö käigus välja mineviku varjud ja kangelasest saab ootamatult kahtlusalune.

Peaosalist kehastav Aidan Turner on televaatajatele tuttav eelkõige hittsarjast "Poldark", kinokülastajad teavad teda "Kääbiku" filmide kaudu. Teistes osades teevad teevad kaasa Shaun Parkes, Camilla Beeput jt.