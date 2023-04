Alma andis välja albumi "Time Machine"

Varem on albumilt kuulajateni jõudnud lood "Summer Really Hurt Us", "Tell Mama", "Everything Beautiful", "I Forgive Me" ja "Hey Mom Hey Dad".

"Time Machine" on artisti sõnul justkui heliline ajamasin, mille vahendusel keerab ta aega tagasi, et uurida oma elus olnud probleeme – perekonnast seksuaalsuse ja eneses kahtlemiseni – ning õppida oma kogemustest, et seeläbi helgemat tulevikku luua.

"Selle albumi peamine sõnum on enda hääle leidmine. Iga laul on kui aus vestlus minu enda peas. Mõnikord võivad need vestlused osutuda sügavaks ja valusaks, teinekord kergeks ja irooniliseks," lausus Alma.

Uus album sündis koostöös Elvira Anderfjäldi, Tove Burman, Fat Maxi ja Deccoga. Lood võeti salve muusiku kodu lähedal, mis lõi omakorda keskkonna, kus ta sai turvaliselt oma probleemidega silmitsi seista.