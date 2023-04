The Weeknd andis välja videosingli "Double Fantasy"

The Weeknd avaldas koostöös Future'iga valminud videosingli "Double Fantasy", mis on tehtud tema juunis HBO-sse jõudva sarja "The Idol" jaoks.

"Double Fantasy" produtseerisid The Weeknd, Mike Dean ja Metro Boomin. Klipid, mida muusikavideos kasutatud on, pärinevad peagi vaatajate ette jõudvast sarjast.

"The Idol" on esimene telesari, milles The Weeknd, kodanikunimega Abel Tesfaye näitleb. Tema kõrval astuvad üles Lily Rose Depp, Susanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney jt. Sarja on loonud Tesfaye enda kauaaegse koostööpartneri Reza Fahimi ja "Euphoria" režissööri Sam Levisoniga.