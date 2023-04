Koolitantsu lõppkontserdid toimuvad Ugala teatris

Lavale jõuab kaks kontsertetendust. Kell 15 algaval kontserdil esinevad mudilased, 4.-7. ja 6.-9. klasside ning kell 18 algaval kontserdil 1.-4. ja 10.-12. klasside vanuseastmed.

Lõppkontserte juhatab laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask. Külalisena astuvad üles muusik Säm, Koolitantsu Kompanii 12. lennu solistid ja Šotimaa rahvuslik noorte tantsukompanii.

Koolitants 2023 tantsupäevad jõuavad lavale kolmeetapilisena. Jaanuarist märtsini toimus 11 maakondlikku tantsupäeva 15 kontserdiga. Esitatud tantsudest kutsusid maakondlike tantsupäevade žürii liikmed Aneta Varts, Joonas Tagel ja Maigret Peetson piirkondlikele tantsupäevadele ligikaudu pooled osalejad. Äsja lõppes neli piirkondlikku tantsupäeva kaheksa kontserdiga. Neil osalenud tantsudest tegid lõppkontsertidele valiku Koolitants 2023 tantsupäevade kunstiline tiim koosseisus Eliisa Sirelpuu ja Teet Kask ning tantsuanalüüsi koolituse läbinud Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii.

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul moodustavad Koolitantsu tantsupäevad kolmeetapilise terviku. "Kui maakondlikele tantsupäevadele on oodatud kõik tantsu harrastavad lapsed ja noored ning piirkondlikel tantsupäevadel on laval ligikaudu pooled kõikidest festivaliaasta tantsudest, siis 7. mail Ugala teatris toimuvad lõppkontserdid on just kunstilise tiimi vaates eriline ja inspireeriv läbilõige kogu tantsuhuvihariduse hooajast," rääkis ta. "Maakondlike tantsupäevade žürii valik on sisuliselt kõige laiem, nad vestlevad tantsupäevadel ka juhendajate ja tantsude autoritega ning lähtuvad sellest, et kõik maakonnad vastavalt oma festivalil osalevate tantsude arvule piirkondlikel tantsupäevadel esindatud oleksid. Lõppkontsertide kunstilised juhid otsivad juba erilisi kunstilisi hetki ning nende ülesandeks on kahe inspireeriva kontserdi kureerimine," lisas Bergstein.

Kunstilise tiimi liikme Teet Kase sõnul oli neil Koolitantsu lõppkontserti koostades nägemus valitavatest tantsudest väga selge. "Meie fookuses oli just selliste eriliste hetkede leidmine ja rittaseadmine, et tantsuelamus kontserdi publikule kõige mõjusam oleks," kirjeldas Kask.

Eliisa Sirelpuu lisas, et valikus olevatest tantsudest ei moodustatud mitte mingeid pingeridu, küll arutati Teet Kasega väga põhjalikult ka iga nähtud detaili üle ning vajadusel vaadati mitmeid kordi üle ka tantsupäevadel üles võetud videosalvestused. "Eestis on palju-palju andekaid ja töökaid tantsuõpetajaid ning noori tantsijaid. Vaadake üksteise töid, võtke aega tantsude sisse minemiseks ning nautige ja süvenege sellesse, mida te teete, sest see kõik paistab lavalt publikusse, puudutades rohkem, kui te seda arvatagi oskate," soovitas Sirelpuu tantsijatele ja tantsuõpetajatele.

Lava- ja omaloominguliste tantsude festival Koolitants toimub sel aastal 29. korda.