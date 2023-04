ETV uus saatesari lahkab kõige põletavamaid majandusteemasid

"Maailm on kiires muutuses. Mind huvitab, kuhu me päriselt teel oleme?" juhatas Johannes Tralla sisse uue majandussaate, kus majandusteemasid avatakse kõikidele arusaadavalt. Nii on avasaate keskmes paljusid puudutav euribor. Miks plahvatas inflatsioon ja miks euribor tõuseb? Kas kinnisvaraturg ja pangad peavad kriisile vastu? Kuidas tavainimene oma kodulaenudega hakkama peaks saama? Nendele teemadele avasaade keskendubki.

Sel kevadel jõuab ekraanile neli saadet, jätku saab saatesari sügisel. Lisaks majandusteemade avamisele jagavad saates kogemusi ettevõtjad, kel ette näidata mõni tummine idee, aga needki, kelle kogemustepagasisse kuuluvad keerulised väljakutsed. Edulugudega kõrvuti jagatakse inimlikke hirme ja muresid. Saatesse on tulemas ka numbrinurk, milles vaadatakse üle olulised arvandmed ja statistika. "Majandusest ilma numbriteta rääkida ei saa," on Johannes Tralla veendunud.

Saate pealkiri "Mis värvi on majandus?" on inspiratsiooni saanud majanduse kirevast värvipaletist. "Me kõik oleme kuulnud mustast esmaspäevast, rohepesust või hallist argipäevast. Mõned väidavad, et majandus peaks olema hoopis sinine ja mõnikord on börsid punases," selgitas Tralla.

"Mis värvi on majandus?" alustab ETV-s 27. aprillil kell 22.05. Saatejuht-autor Johannes Tralla, toimetajad Joosep Tiks ja Marit Ummelas, režissöör Märten Vaher, produtsent Mai Kangro.

