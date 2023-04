Ikevald Rannap avaldas uue loo "Near"

Searah on tuntud metal skeenes erinevate bändide, nagu Wintersun ja Cantilena, liikmena. Sedapuhku otsustasid mehed proovida muusikaliselt midagi, mis on mõlema mugavustsoonist väljas.

Tegemist on ballaadiga, mis räägib lähedusest. "Hoolimata sellest, et keegi on distantsilt kaugel, võivad nad siiski lähedal tunduda. See on huvitav polaarsus," kommenteeris Rannap.

Singel sai täiesti uue mõõtme, kui muusikud leidsid loos peidetud sõnumi. "Ma kuulsin oma emakeelset väljendit sayonee, mis kõlab nagu laulu refrään "Say you're near", mis tähendab urdu keeles hingekaaslast," seletas Searah. Meeste sõnul muutis see loo nende jaoks veel sügavamaks ja erilisemaks.

"Near" on Rannapi kolmas singel sügisel ilmuvalt uuelt albumilt. Käesoleval aastal on ilmavalgust näinud singlid "Hurricane" ja "Lightning Bolt".