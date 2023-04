"Eesti mängu" uue saatejuhi Henrik Normanni teadmised pandi "Ringvaates" proovile

Normann sõnas, et on ise suur "Eesti mängu" fänn, sest küsimused on paraja raskusastmega. "Kui see oleks väga raske mälumäng, siis ei viitsiks vist vaadata," nentis ta.

Peagi saatejuhi kingadesse astuv Normann on saatest ka ise külalisena osa võtnud. Mees tõdes, et kodus televiisorist vaadates tunduvad küsimused alati palju lihtsamad, kui stuudios ise nende üle pead murdes.