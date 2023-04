Kalamaja segakooris leelotavad üheskoos suursaadikud ja kunstnikud

Koori esimene dirigent Kuldar Schüts rääkis, et idee koor luua kasvas välja Kalamaja kommuunis, kus inimesed rääkisid, et nad tahaksid kooris laulda ja laulupeole minna. Kuna huvilisi jätkus, kogusid laulusõbrad end kokku ja hakkasid omale dirigenti otsima.

"Alguses olin ma väga skeptiline," tunnistas Schüts. "Ma arvasin, et sellisel kujul tegelikult koori ei looda, selleks peab ikka muu initsiatiiv olema, aga minulegi üllatuseks, kui ma tulin esimesse proovi, siis neid inimesi oli piisavalt palju, et me saime selle kollektiivi kokku," meenutas ta.

Koos Schütsiga juhatab Kalamaja koori ka Ksenija Grabova. "Dirigendid on meil väga lahedad, väga vaimukad. Meil saab proovis alati väga palju nalja. Väga hea energia on alati," lausus koorivanem Evelin Männiste.

"Ma ei võta seda seltskonda tööinstrumendina või koorikollektiivina, tegemist on selliste rõõmsate inimestega, kes kõik on justkui minu sõbrad," tõdes Schüts.

Grabova selgitas, et Kalamaja koori teeb eriliseks lauljate särasilmsus. "See on nende hästi suur tugevus. Ja siis saabki selline ime sündida."

Kooris laulev Tea selgitas, et Kalamaja koori on enamasti kokku tulnud inimesed, kes on lapsepõlves laulnud, seejärel laulmise mitmekümneks aastaks unarule jätnud ja siis avastanud, et tahaks sellega uuesti tegelema hakata. "Minuga oli ka nii," teatas Tea.

Kui kümme aastat tagasi laulis kooris ligikaudu 35 inimest, siis 2019. aastal toimunud laulupeole registreeriti Kalamaja segakoori liikmeid kokku 108. "See on tõenäoliselt üks Eesti suuremaid segakoore," lausus Schüts.

Tänaseks umbes 80-pealise koori liikmete hulgast leiab näiteks suursaadikuid, arste, õpetajaid, lennundusspetsialiste, kunstnikke ja sportlasi. Suurbritannia suursaadik Ross Allen rääkis, et liitus kooriga, sest talle meeldib väga laulda. Kooris käimise juures on aga suur pluss see, et see ei ole seotud tema töö- ega pereeluga. "See on nagu puhkus," märkis ta.

Allen, kes on eesti keele suhtlustasandil selgeks saanud, tunnistas, et mõnikord on tal siiski tekstist või dirigentidest raske aru saada. Siiski ei ole see tema jaoks takistus, mis keelaks laulmisest rõõmu tunda. "Jumal tänatud, et eesti keelt hääldatakse nii, nagu kirjutatakse," rõõmustas ta.

Ka Ameerika Ühendriikide suursaadik Geroge P. Kent seab iga esmaspäev sammud kooriproovi. "Ma olen terve elu koorides laulnud. Jaanuaris Eestisse tulles tahtsin samuti kooriga liituda," selgitas ta, miks otsustas kooriga liituda.

Kent märkis, et saab eesti keelest juba päris hästi aru ning juhul, kui mõne sõnaga hätta jääb, kasutab ta Google'i tõlkimisprogrammi.