Lauri Räpp oma järgmisest teosest: kindlasti ei ole see luulekogu

Räpp sõnas, et viimasel ajal töötab ta täiskohaga kirjanikuna ning lisaks sellele viib läbi ka esinemisi. "Kas ma seda tahtsin, aga mulle see väga meeldib," muigas Räpp. "Ma olen kõvasti arenenud ja väga palju on veel minna."

Kirjanik tunnistas ka, et vahel broneerib ta endale liialt palju esinemisi, mis kokkuvõttes tervist negatiivselt mõjutavad. "Ma olen tänu esinemistele olnud läbipõlemise piirimail – siis tuleb hoog maha võtta."

Kui veel hiljuti oli Räpi unistuseks laulusõnu kirjutada, siis nüüd on see teostunud ja Räpp on juba umbes paarikümne loo sõnade autor, mida regulaarselt ka raadiotest kostub. Näiteks on teinud kirjanik koostööd Jüri Pootsmanniga ning hetkel on käimas koostööprojekt Tanel Padariga. "Mis kõige rohkem rõõmu teeb, ja naeratuse näole veab, on klassikalise muusika pool," tõdes Räpp, lisades, et dirigent ja helilooja Karin Tuul on viisistanud tema ja lavapartneri Anne-Mai Tevahi tekste kooridele.

"Ega kirjutamine pole lihtne ja kirjutamisega äraelamine pole ka kindlasti lihtne – see on meeletu töö," rääkis Räpp. Tema hitt-teost "Lihtsate asjade tähtsus" on tänaseks müüdud umbes 13 000 eksemplari. "See on uskumatu – need numbrid on hirmutavad."

Kuigi Räpi esimene luuleraamat on niivõrd menukaks osutunud, siis sõnas kirjanik, et "Lihtsate asjade tähtsuse" teist numbrit tal plaanis välja anda ei ole. "Kindlasti ei tule järgmisena luulekogu," tõdes ta, lisades, et katsetab praegu erinevaid kirjutamisstiile.

"See võib olla üldsegi lasteraamat," rääkis Räpp järgmisest teosest, mis tema sulest suure tõenäosusega ilmub. "See on ühe minu lastenäidendi "Marakratt ja kesköine raamatukogu" põhjal, mida juba mängitakse. Selle ma paanin raamatuks ümber kirjutada."