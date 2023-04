Elina Naanil ilmus debüütsingel "Andunud" koos muusikavideoga

Elina Naani, kes on tuntud ka kui Kuu Elina, esimene singel "Andunud" on sissejuhatuseks tema varsti ilmuvale luulekogule. Seekordse kogumiku avaldab Elina nii raamatu kui ka heliteosena.

Elina sõnul on singel "Andunud" eneseleidmise mantra, sahtlisse kirjutatud armastuskiri iseendale ning justkui ood naisele kui nähtusele.

"Uue raamatu kirjutamise perioodil tekkis tugev tunne, et sõnu hakkavad saatma ka helid," jagas Elina. Nii tutvustas ta loodud tekste ja mõtet Eesti noorele DJ-le ja produtsendile Maris Pihlapile ning koos on projekti muusikalist poolt arendatud omakeskis juba aasta aega.

Pihlap sõnas, et "Andunud" on üks sensuaalsemaid ja tundlikumaid lugusid, mis neil Elinaga koos valmis. "Oli vaja aega, et lugu saaks valmis "marineeritud" ning õiged ideed ja otsused tehtud. Aga kui ükskord koos Carl Tuuliku saksofonisoologa koos lõpliku vormini jõudsime, oli kohe aru saada, et see ootamine oli vajalik, et õige flow, sound ja tunnetus kokku saaksid."

"Kuu Luul." on Elina Naani teine suurem luuleprojekt, mis sünnib nii raamatuna kui muusikalise albumina – digitaalselt ja vinüülil. Albumi pealkirjaks saab "Kuu Luul. Sõna on sõnal." ning selle helides põimuvad meditatiivsemad sõnakompositsioonid ja jutustused nii elektroonilise muusika kui akustiliste pillidega.

Värske albumi muusika produtseeris ja miksis Maris Pihlap ning järeltöötluse viis läbi Jose Diogo Neves. Albumil saab kuulda saksofonist Carl Stefan Tuulikut ja kammernaiskoori Sireen.

"Kuu Luul" albumi esitluskontsert toimub 20. mail Eesti Teaduste Akadeemias.