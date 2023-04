Tantsumuusika produtsent Hømi ja laulja Kaia-Liisa Kesler avaldasid loo "Hoiad mind"

Kesleri sõnul sündis lugu väga loomulikult. "Ma ütleks, et kogu kirjutamise protsess oli väga lõbus ja kõik tuli väga loogiliselt," ütles muusik. Ta lisas, et plaan oli kirjutada just armastusest positiivses võtmes. "Sellest heast ja ülevoolavast tundest, mis armastusega kaasneb."

"Minu silmis on see laul justkui suvekuulutaja," ütles Hømi. Ta lisas, et tahab looga anda edasi suvisele ööelule omast energiat, mis tekib Telliskivis rahva sisse uppudes ja tähistaevast vaadates.

Tantsumuusikaprojekti Hømi taga seisab Alvar Antson, kes on muusikamaailmas kaheksa aastat tegutsenud ning on varasemalt tuntust kogunud laulukirjutaja ja produtsendina, muu hulgas on tema produtseeritud laulud korduvalt Eesti Laulul kõlanud.

"Hoiad mind" valmimisele aitasid kaasa produtsent ja heliinsener Sander Sadam ning laulukirjutaja Merilin Vernik.