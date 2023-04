Yasmynil ilmus uus muusikavideo loole "Money Man"

Yasmyni uus muusikavideo loole "Money Man" valmis Rauli ja Romet Esko ehk EskoBrosi käe all.

"Money Man" ilmus singlina möödunud aasta sügisel. Nii singlil kui selle muusikavideos teeb lisaks Yasmynile kaasa Los Angelesest pärit artist Infanine.

Värske visuaal ei ole artistide sõnul loodud vaid laulu sõnumi kajastamiseks, vaid peegeldab eelkõige raskusi, pingutusi ja võitlust finantsiliste eesmärkide saavutamiseks, millega inimesed igapäevaelus rinda pistma peavad.

Muusikavideo salvestati Londonis vendade Eskode eestvedamisel, kes õpivad seal ka režissöörideks. "Meil oli algselt kontseptsioon teise laulu muusikavideo jaoks, kuid otsustasime viimasel hetkel ümber ja tulemusena sündis see teos," rääkisid nad. "Yasmyn on erakordselt andekas ja see kajastub ka igas kaadris."

Yasmyni saab kuulda esinemas 12. mail Tallinn Music Weekil.