Video: Jüri Muttika valmistub Ironmaniks

Reporter Jüri Muttika otsustas selleaastasest Ironmanist osa võtta. "Ringvaates" läbis Muttika tervisekontrolli, et saada teada, milline on tema treenimata füüsiline vorm.

"Keskeakriis tabas ka mind," naljatles Muttika, miks ta otsustas tuleval suvel läbida pool Ironmani triatlonist.

Muttika tunnistas, et ta füüsiline vorm on kohutavas seisus. "Ma tõenäoliselt olen üks viimaseid," viitas Muttika sellele, kuidas ta mõni aeg tagasi Tartu maratonil viimasena finišeeris. "Peale mind suleti," meenutas ta.

Muttika sõnas, et ujumine on tema jaoks kindlasti triatloni suurimaks morekohaks, kuna ta ei oska siiani ujuda. "Õudselt hea oleks ohutuse mõttes suuta last veest ära tuua, mitte oodata kaldal, kuni vetelpäästjad jõuavad," rääkis ta põhjusest, miks ta sooviks ujumist ikkagi ära õppida. Ta lisas, et võistlusest osavõtmine utsitab teda takka, et lõpuks ujumine selgeks saada. "Kui sa juba ära õpid, siis võiks ka midagi saavutada ujumisoskuse pealt."

Spordiarst Meelis Vainu lausus, et Muttika pulsinumber on küll veidi kõrge, kuid muidu on tal tervis korras. "Vereproovidega võib rahule jääda."

Muttikal kontrolliti otse-eetris ka kolesterooli taset, mis tal normis oli. "Kõrge kolesterool on väga salakaval haigus / .../ me ei tunne ühtegi sümptomit. Esimene sümptom võibki teinekord infarkt või insult olla," rääkis proviisor Hendrik Randveer.

Ironman toimub Tallinnas 6. augustil.