Eestis esinev näitleja John Malkovich: maailma vastu tuleb huvi tunda

"Ringvaade" intervjueeris maailmakuulsat näitlejat ja lavastajat John Malkovichi, kes saabus Eestisse lavastusega "Puuvillaväljade üksinduses". Näitleja sõnas, et kuigi ta oma maailmas ohtralt ringi reisinud, siis Eestis on ta esimest korda.

Malkovich alustas oma näitlejakärjääriga juba 1970-ndate lõpus. Tänaseks on ta astunud üles mitmetes lavastustes, filmides ja ooperilavastustes ning töötanud ise lavastajana. Näitleja tunnistas, et tal on olnud väga õnnelik ja lummav elu. "Kokkuvõttes on mul elus uskumatult edanud," ütles ta, et just õnnel on olnud tema elus suur osa. "Muidugi näen ma kõvasti vaeva, aga nii on paljude inimestega."

Näitleja lausus, et lapsena tahtis ta hoopis pesapallimängijaks saada ning näitlemine ja lavastamine ei olnud tegelikult tema esimene karjäärivalik. "Ma hakkasin lavastama samal ajal, kui näitlejama hakkasin," meenutas ta.

"Ma arvan, et kuningas Ludwigist oleks saanud huvitava filmi. Mulle on alati meeldinud Ameerika ärimees ja hullumeelne inimene Howard Hughes," tõi Malkovich näiteid, milliseid rolle oleks talle nooremana suure tõenäosusega veel mängida meeldinud. "Iga inimene võib olla huvitav tegelaskuju, kui temast piisavalt tead."

"Ei, ma ei takerdunud nendesse," vastas näitleja küsimusele, kuidas mõjus talle hullumeelsete karakterite kehastamine. "Ma olen igasuguseid asju teinud. Komöödiaid ja draamasid, väga tõsiseid rolle ja väga lapsikuid rolle."

Malkovich tunnistas, et eritevates filmides kõlanud aktsendid saab ta selgeks lihtsalt töö käigus. "Mulle meeldib aktsente kuulata. See on naljakas, sest mõnikord see ärritab inimesi, kui rääkida teatud aktsendiga."

Malkovichi vanim ja lähedaseim kolleeg on leedu näitleja Inge (Ingeborga Dapkunaite – toim), kellega ta kohtus 1991. aastal. "Ma otsisin lavastusse nelja naist, kes räägiksid inglise keelt teise või kolmanda keelena. Olin Ingest kuulnud ja ta tuli lavastuse katsetele. Ta sai selle rolli ja oleme sellest ajast peale koos töötanud."

Eestit külastab Malkovich esimest korda elus. "Ma pole kunagi varem Eestis käinud, kuigi reisin vahetpidamata ringi," rääkis Malkovich, et noorena ei teadnud ta Eestist suurt midagi. Samuti sõnas ta, et Ameerika on suur riik ning tihtipeale ei tea sealsed inimesed välismaailmast kuigi palju.

Malkovichil oli aga alati olnud suur huvi maailma ja teiste rahvuste vastu. "Ma olen mänginud Serbias keset maisipõldu, Iisrealis hotelli vestibüülis," tõi ta näiteid. "Mind kasvatati nii, et maailma vastu tuleb huvi tunda."

Tallinnas esineb Malkovich lavastusega "Puuvillaväljade üksinduses", kus astub üles ka Dapkunaite ning mille on kirjutanud Bernard-Marie Koltes. "Iga inimene publikus vaatab seda, mida ise soovib," ütles ta. "See on põhimõtteliselt geide lihaturunäidend, kui nüüd väga jämedalt öelda," kirjeldas näitleja.