Ilmus sarja "The Idol" esimene treiler peaosas The Weekndiga

HBO sarjast "The Idol", mille peaosades astuvad üles The Weeknd (Abel Tesfaye) ja Johnny Deppi tütar Lily Rose Depp, ilmus esimene treiler.

"The Idol" on esimene telesari, milles Tesfaye näitleb ning tema kõrval astuvad üles Lily Rose Depp, Susanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney jt. Sarja on loonud Tesfaye enda kauaaegse koostööpartneri Reza Fahimi ja "Euphoria" režissööri Sam Levisoniga.

Telekanali HBO teatel on uue sarja näol tegemist kõige vulgaarsema armastuslooga kogu Hollywoodis. "The Idoli" süžee keskmes on tegelaskuju Tedros (Tesfaye), kes on meelelahutusmaailma kultusjuht ja Jocelyn (Depp), kes on popstaar ja üks Tedrose kultuse järgijatest.

"The Idoli" esimene osa on HBO eetris 4. juunil.

The Weeknd annab ka 12. augustil Tallinna lauluväljakul kontserdi oma maailmaturnee raames.