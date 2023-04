Markus Lehtsalul ilmus debüütalbum "Amanda"

Lehtsalu sõnas, et värskel albumil on nii helgemaid kui ka tumadama varjundiga lugusid, mis on armastusest inspireeritud. Oma debüütalbumil kasutas muusik rohkelt sümfoonilisi elemente, mis on käsikäes roki ja jazz'i ja indie'ga.

"Nii suurt arengut oli kuulda – mingit täiesti temale omast, isiklikku sound'i," kommenteeris Mattias Pärdi demosid, mis Lehtsalu talle sügisel saatis ning millest debüütalbum koos kokku pandi. Pärdi on nimelt uue albumi miksinud ja järeltöödelnud.

Artisti sõnul viitab albumi pealkiri tema muusale. "Hubane ja kodune, hell ja samas kaelalülisid murdev. Goddess (Jumalanna – toim), kellega tunnen, nagu upuksin aeglaselt, niimoodi, et õpin ajaga hingama," ütles Lehtsalu.