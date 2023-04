Toidufilmide festival teeb maitsetega maailmale tiiru peale

"Esimese juubeli tähistamiseks otsustasime pakkuda filmigurmaanidele elamusi kogu maikuu jooksul, et iga linastuvat dokumentaali jõuaks korralikult "seedida" ja seejärel kinosaali uue "ampsu" järele tulla," lausus festivali kaaskorraldaja Helen Saluveer. "Filmid viivad meid nii Jaapanisse, Peruusse, Itaaliasse kui ka USA-sse ehk teeme nende kaudu pea kogu maailmale läbi erinevate maitsete tiiru peale."



Festivali avafilmiks on juba 2. mail linastuv "Mibu. Kuu taldrikul" ("Mibu. La luna en un plato"), mille peategelasteks on Jaapani köögi jumalateks nimetatud Hiroyoshi (80) ja Tomiko Ishida (81) ning nende Tokyos Ginzas asuv kultusrestoran Mibu. Tippkokad üle maailma peavad Mibut tõeliseks etaloniks ja mõõtmatuks inspiratsiooniallikaks - dokumentaalis jagavad oma kogemusi selle erilise kohaga tipptegijad Ferran Adrià, José Andrés, Andoni Aduriz, Albert Raurich ja teised. Vaid 20 ruutmeetril asuv ja kaheksat külastajat mahutav toidukoht ei ole aga kättesaadav igale soovijale, sest sinna oodatakse ainult liikmeid ja nende tuttavaid.



Toidufilmide festival toimub 2.-30. maini kinos Sõprus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.