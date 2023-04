"Õnne 13" stsenarist Andra Teede: Kristjani surm mõjutab kõiki peategelasi

Alates 2014. aasta sügisest "Õnne 13" stsenaristina töötanud Andra Teede sõnas ERR-ile, et seoses Väino Areni surmaga korraldatakse Kristjani tegelaskujule sarjas matused ning võib oodata, et Laine ja Alma tegelaskujude sõprussuhe muutub.

Viimase 30 aasta vältel mängis Väino Aren Kristjan (Krissu) Rosenkampf-Jägerfreundi tegelaskuju ETV sarjas "Õnne 13".

"Selle üheksa aasta jooksul, kui mina "Õnnet" kirjutanud olen, on meil nii mõnigi näitleja surnud," meenutas Teede. "Sarjas on kingsepp Johannese (Kaljo Kiisk) surmast saati kirjutamata seadus, et kui näitleja peaks lahkuma, siis me kirjutame nii, et ka tegelane sureb ära," rääkis ta, et lahkunud tegelaskujusid ei kirjutada mingit muud moodi sarjast välja.

Stsenarist kinnitas, et sarjas saab näha Kristjani tegelaskuju matuseid. "Tuleb leinata inimest ja matused korraldada. Laine (Luule Komissarov) ja Krissu on nii tähtsad tegelased ja see mõjutab kõiki peategelasi, ka Almat (Helgi Sallo)," oli stsenarist kindel, ent lisas, et see, kuidas kõik täpselt sarjas toimuma hakkab, on veel selgumisel ja vajab osalistega läbirääkimist.

Viimasel hooajal ei olnud Krissu tegelaskuju enam tihti teleekraanil figureerinud. "See oli teada, et Väino tervis ei ole enam nii hea kui enne. Me ei saanud teda enam võtetel kasutada," tõdes Teede. "Kirjutasin lihtsalt, et ta oli kas teises toas või ... See, et Krissul on tervis kehv, seda juttu on meil hooaja lõpus mitmes osas," lisas ta.

Teede sõnas ka, et uute tegelaskujude sarja sissekirjutamine ei ole seotud kuidagi vanade lahkumisega. "Lainel on vähemalt Alma olemas. Päris üksi ta siia ilma ei jää," mõtiskles ta. "Järgmisel hooajal muutub sõbrannade suhe. Nüüd on nad mõlemad üksinda ja saavad üksteisele toeks olla."

Maikuus algavad "Õnne 13" 31. hooaja võtted.