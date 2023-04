Pluuto andis välja suvise singli "Ära jää mu peale lootma"

"Ära jää mu peale lootma" on artisti sõnul lugu hukule määratud romansist, mis sai alguse paradiisisaarel Balil. "Kõik on seotud selle kunstnikuneiuga, kellega seal tutvusin," rääkis muusik.

"Sõnad on üks-ühele seotud selle tundega, mida sel hetkel tundsin. Tüdruk armus täiesti ära, aga loo mõte ongi, et sa ei saa mu peale lootma jääda. Ma lähen niikuinii üks hetk Eestisse tagasi, kuid see, mis meil siin oli, see jääb siia," avaldas ta.

Loo produtsendid on on Gevin Niglas ja Tops. Album "Vice Versa" jõuab kuulajateni maikuus.