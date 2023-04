Eplik: füüsilisest plaadist on saanud toetusprojekt artistile poolehoiu näitamiseks

Märtsi alguses jõudis kuulajateni Vaiko Epliku 12. sooloalbum "Klišeed". Vikerraadio hommikuprogrammis sõnas muusik, et tänaseks päevaks on füüsilistest plaatidest saanud pigem toetusprojekt, millega artistile oma poolehoidu näidatakse.

Muusik tõdes, et viimased paar nädalat on rõhk läinud sellele, et bändiga album selgeks saada. "See on väga raske," nentis ta.

"Selle albumi kvaliteedid on sellised, mida ei ole võib-olla kerge esimese paari kuulamisega avastada. Seda plaati ise ka mängima õppides olen alles aru saanud, millise jama ma olen kokku keeranud," tunnistas Eplik.

Muusiku sõnul asja keeruliseks see, et lood, mis plaadile jõudsid, on valminud kolme-nelja aasta jooksul ja siis tervikuks kokku saanud.

"Selle plaadi juures on selliseid kvaliteete, mida ma ei ole ise ka sõnastanud ja alles nüüd avastan, sest see on minu jaoks väga pika aja jooksul sündinud plaat," nentis ta. "Nüüd seda algusest lõpuni läbi mängida on tegelikult üsa suur ettevõtmine."

Eplik tõi välja, et kuigi stuudios albumit salvestades on võimalik väga tehniliseks minna, tuleb bändiga siiski asjale üsna loominguliselt läheneda.

"Me peame alati ikkagi mingeid valikuid tegema, kuna albumil võin ma iseennast paljundada nii, et lõpuks esineb loo jooksul 40 Eplikku, aga meid on ju laval neli," täheldas ta. "Pigem ongi väljakutse selles, kuidas nelja mehega seda kõike taasluua ja lisaks veel kolmehäälselt laulda."

Laulmisest rääkides märkis Eplik, et aastate jooksul on ta hääl madalamaks muutunud. "Võib-olla enam igasse kõrgusesse ei roni ja on mingid laulud, mille proovin kontserdi esimeses pooles ära teha, sest vastasel juhul ei ole võib-olla kontserdi lõpus enam neid noote, mida vaja," sõnas ta. "Tulge mind ruttu kuulama, enne kui ma vokaalselt riknen," naeris muusik.

Lisaks Youtube'ile jõudis Epliku viimane album ka plaadile ja vinüülile. Siiski nentis ta, et tänapäeval on füüsiliste albumite väljaandmine rohkem nagu toetusprojekt.

"Probleem on selles, et albumi müügipunkte on vähe. Tänapäeval ostetakse albumeid kontsertidel, see on see asi, mis on muutunud. Meil ei ole väga võimsaid hulgilevitajad, kes domineeriks turgu ja lisaks mitmed plaadipoeketid, mis kunagi katsid kogu Eesti, tegutsevad nüüd ainult internetis. Lihtsalt praegu ongi sisuliselt sellest sisuliselt plaadist saanud toetusprojekt," märkis ta.

"Mulle tundub, et inimesed võivad kuulata isegi sealt Youtube'ist ja kust iganes nad soovivad ja kui nad tulevad kontserdile, ostavad nad selle plaadi, et artisti toetada ja näidata oma poolehoidu või seda, et see muusika on neile oluline," lausus Eplik.