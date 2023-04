Eluiil avaldas uue singli "Butterflies"

Uus lugu räägib Eluiili varasemast loomingust ning selles on segunenud omavahel ilu ja valu, ürgsus ja elektroonika.

"Me ei saa üle ega ümber veidi süngemast kõlast, isegi kui tegu on armastuslauluga," sõnas duo laulja Elis Loik.

"Olen tundnud, et ka näiteks looduses viibides jääb kõige ehedam emotsioon ja jälg maha just ebamugavatest ilmaoludest," mõtiskles Loik. "Lumetorm, udupilved, möllavad lained – need on heaks tasakaaluks päikesepaistele, mida laulusõnad väljendavad."