Post-roki bänd God In An Astronaut esineb Tallinnas

God Is An Astronaut astub üles oma turnee "The Beginning of The End" raames, mis annab ülevaate bändi arengust viimase 20 aasta jooksul. Käesoleva tuuriga tähistatakse albumi "All Is Violent, All Is Bright" 15. aastapäeva ning kontserdi käigus tuleb terve album algusest lõpuni esitamisele.

God Is An Astronaut on Iirimaa päritolu post-rokki viljelev bänd, mis alustas tegevust juba 2002. aastal. Bändi atmosfääriline muusika on aastate jooksul kogunud palju austajaid ja nende looming on jätnud sügava jälje post-roki žanrisse.

Bänd lubab anda Tallinna klubis Tapper võimsa ja emotsionaalse live-etteaste, mille poolest nad post-roki muusika austajate seas tuntud on.