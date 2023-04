Anni Arro esimene armastus oli David Bowie: ta elas mu radiaatori sees

Kokakunstiga tegelev Anni rääkis, et muusika mängib tema loomingus väga suurt rolli. "Muusika on mind tänu vanematele alates lapsepõlvest saatnud. Võin julgelt öelda, et ikkagi iga päev käib muusika kasvõi taustaks. See on kuidagi selline normaalsus," lausus ta.

"Loomulikult on neid vaikusehetki, kui kõigest on küllastumus, ka vaja, aga muusika väga aitab mingisugustel antennidel mingeid signaale vastu võtta. Kui on inspiratsiooni, jõudu või jaksu vaja, siis muusika aitab väga," kinnitas Anni.

Ka Epp-Maria sõnas, et maalides saadab teda kogu aeg muusika. "Ma olen vahel kuulanud intervjuusid kirjanike ja kunstnikega, kes ütlevad, et nad töötavad ainult absoluutses vaikuses, sest muidu inspiratsioon ja mõtted ei moodustu, aga minul on täiesti vastupidi. Mina ei saa vaikuses töötada, ma ikka pean oma lemmikud peale panema," tõdes ta. "Maalimise juures see tõesti inspireerib."

Oma esimeseks looks valis Epp-Maria Hans Zimmeri kirjutatud "Gortoz A Ran" filmist "Black Hawk Down". Selle lauluni jõudis Epp-Maria tänu oma filmivaldkonnas töötavale pojale Johannesele.

"Talle on ka muusika väga tähtis ja Hans Zimmer on meie peres vist kõigi lemmik. Kui filmi muusika autor on Hans Zimmer, siis see on juba kvaliteedi märk, et see on hea film," rääkis kunstnik.

Anni esimeseks valikuks osutus David Bowie "China Girl". Anni rääkis, et kuna saate jaoks nelja loo valimine osutus väga keeruliseks ülesandeks, jaotas ta oma elu muusikaliselt nelja etappi.

"Esimeseks kõige sügavamaks muusikaliseks mälestuseks ongi minu jaoks David Bowie, keda ma kogu hingest armastasin. Ma võin öelda, et ta oli mu esimene armastus. Ma mäletan, et me õega mängisime, et David Bowie elab radiaatori sees," meenutas ta.

Epp-Maria teiseks looks osutus Leonard Coheni "Dance Me to the End of Love". Kunstnik märkis, et kui tütre suureks lemmikuks on Bowie, siis tema südame on just Cohen võitnud.

"Ma avastasin ta kusagil aastatel 1983 või 1984 ja kuna ainuke aken sellisesse Lääne kultuuri oli läbi Soome televisiooni, siis nähtavasti, ma arvan, nägin ma sealt videot, mis oli filmitud Hydra saarel, kus ta oma armsa Marianne'iga elas. /--/ See jäi mulle nii hinge ja sealt see avastusretk algas," meenutas Epp-Maria.

"Aastal 1985 tehti minust üks pisiku kunstisaade, mille režissöör oli Tiina Park. Ma ütlesin, et ma olen ainult siis nõus seda saadet tegema, kui te otsite mulle taustaks selle mehe muusika välja. Imekombel leidis proua Tiina mulle selle muusika üles ja sealt hakkas see suur armastuslugu hargnema," rääkis kunstnik ning lisas, et Coheni looming on teda väga palju inspireerinud.

Anni nimekirja pääses teisena Bill Evans Trio lugu "My Foolish Heart". Koka sõnul meenutab see talle aega, mil ta oli umbes 13-aastane ja õppis saksofoni.

"Mulle meenuvad sellised elektrit täis kevadõhtud. Minu õde on minust kaks aastat vanem ja ma mäletan, et tema ja tema seltskond kuulas seda Bill Evansi plaati. /--/ See plaat iseloomustabki minu jaoks sellist nooruse ihalust, pakitsust ja elevust, et mis kõik veel ees on," rääkis Anni.

Epp-Maria kolmandaks valikuks osutus Priit Pedajase "Rändav järv", mis on loodud Marie Underi sõnadele. Lugu pärineb plaadilt "Üle latvade lailab üks hõik".

"See on üks väga armas plaat, mul on kahju, et see ei ole laias levikus," nentis Kokamägi. "Priit Pedajas on mulle alati väga meeldinud. Me õppisime ühes koolis, ta oli küll minust vanemas klassis, aga ta juba kooli ajal esines kitarriga ja oli näha, et ta austab väga luulet."

"See konkreetne lugu Marie Underi tekstil puudutab väga mu hinge ja on inspireeriv. See on kokkuvõte heast eestlusest või heast Eestimaast," märkis ta.

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Anni Larry Heardi loo "Missing You", mis meenutab talle aegu, mil ta DJ-na töötas. "Minu suur kirg oli Londonis vinüülipoodides käia ja rariteete ning uusi asju otsida," meenutas ta.

Epp-Maria viimaseks valikuks osutus Anne Maasiku "Rändaja õhtulaul", mis pärineb filmist "Nipernaadi". "Minu jaoks on see jälle hästi pildiline muusika," sõnas kunstnik.

"Mulle kangastuvad lühikese Eestimaa kesksuve maastikud, võib-olla lausa Lõuna-Eesti maastikud, kus on natukene mägesid ja haljendavaid põldusid. Just see päikeseloojangu värv ja kruusatee, soe ja natukene tolmune," kirjeldas ta.

Saatele tõmbas sel korral joone alla Anni valitud Nick Cave & The Bad Seedsi lugu "Jubilee Street", mis pärineb albumilt "Push the Sky Away". "Terve selle albumi võiks ette mängida," kiitis Anni.

"Nick on ka poeet, mis mulle meeldib. Kui ma kuulan tema muusikat, kuulan ka sõnu. Need kõnetavad mind ja ma väga naudin seda, et ma kuidagi samastun mingite teemadega," sõnas ta.

"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.