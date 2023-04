Staažikas DJ Meri: ööelust ma otseselt väsinud ei ole

Meri (Meelis Meri) ja Ellip (Pille-Riin Karro) avaldasid uue ühise singli, mille produtseeris Meri ning millel kuuleb Ellipi vokaali. Mõlemad artistid tõdesid, et aastatega on nende väärtused küll muutunud, ent nad naudivad endiselt muusika tegemist ja esinemisi.

"Vahepeal ma eksisin oma muusikalisel, loomingulisel teel kuskile mujale. Erinevad muusikategemised tuleb jätta erinevate projektidega jaoks," rääkis Meri "R2 Pulsile", viidates sellele, et artistina ei tasu täielikku stiilimuutust teha, eriti siis, kui muusika avaldamisest on olnud pikk paus.

Meri kinnitas ka saatejuhi väidet, et tema puhtalt raha pärast mingit projekti vastu võtma ei hakka. "Ma ei olegi kunagi raha pärast midagi teinud. See ongi algusest peale minu n-ö moto olnud, et asi peab mulle meeldima."

Meri produtseeris Ellipi hetkel värskeima singli "Look Another". "Kui sul hakkab kellegiga karile minema, siis mingil hetkel võib olla selline moment, kus sa oled valmis kõike enda poolt tegema, et see asi karile ei läheks," kirjeldas Ellip oma uue singli sisu, lisades, et loo sõnum ütleb, et tegelikult ei ole vaja mõttetult pingutada.

Ellip sõnas, et aastatega on tema väärtused muutunud. "Aja hindamine muutub. Tahad rohkem korda saata ja tahad rohkem teha asju, mis päriselt loevad. Pidutsemine ja väga kaua tiksumine võtab ikkagi – mida vanemaks sa saad – mitu päeva ära. See ei tundu enam väärt olevat," kirjeldas laulja.

"Ma otseselt ööelust väsinud ei ole, mulle ikkagi meeldib plaate mängida, kuigi ma mängin neid harvemini. See tekitab hea tunde, mis on samaväärne, kui ma raadios oma saadet teen," tunnistas aastakümneid DJ-na tegutsenud Meri.