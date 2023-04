Eurovisiooni vaheesinejatena astuvad lavale ka Kalush Orchestra ja Sam Ryder

Ukraina ansambel Kalush Orchestra esineb Eurovisiooni finaali ava-show'l ning Suurbritannia eelmise aasta Eurovisiooni esindaja Sam Ryder astub üles finaali esimesel vaheajal.

"Ma ei jõua oodata, et olla taas osa sellest ilusast kaosest," kommenteeris Ryder. Ta lisas, et ootab põnevusega tänavuste suurepäraste võistlejate etteasteid.

Kalush Orchestra liikmed on varasemalt nentinud, et nad on kurvad, et Eurovisioon ei saa sel aastal sõja tõttu Ukrainas toimuda, ent neil on siiski hea meel, et lauluvõistlus leiab just Suurbritannias aset.

"Me esinemine on pühendatud kõikidele ukrainlastele, meenutamaks paremaid aegu ja eesseisvat võitu. Me tahame näidata maailmale, mille eest Ukraina võitleb," ütles ansambel.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail ning lauluvõistluse suur finaal leiab aset 13. mail. Eesti esindaja Alika astub üles võistluse teises poolfinaalis, 11. mail.