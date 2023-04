Elephants From Neptune andis välja duubelsingli "Wally Wally"

Bänd sõnas, et "Wally Wally" valmis neil juba 2017. aastal, ent jäi seni oma avaldamisaega ootama. Bändiliikmed rääkisid, et on tegemist looga, mille keskne teema on elus pimesi asjadest vaimustumine. Teine lugu "Drifter" oli algselt mõeldud bändi viimati ilmunud albumile "Boogieland", kuid jäi sellelt napilt välja. Singel jutustab loo ühest kõrbes lonkivast lindpriist. Mõlemas loos teeb kaasa keelpillikvartett Tõnno Piigli juhendamisel.

"Ühel hetkel internetis kolades sattusin peale väljendile "wally, wally, blood and dolly", mis umbkaudu tähendab eesti keeles hullunud olekut kellegi järele, kus kõik tema vead haihtuvad. See pani mõtte jooksma ja tekitas minus samastumismomente, sest kõik meist vaimustuvad alatasa millestki, hindamata subjekte objektiivselt. Oleme pimestatud," kirjeldas Robert Linna "Wally Wally" tekkelugu.

22. aprillil avaldab Elephants From Neptune lood vinüülil ning samal päeval saab bändiliikmeid ka Terminali plaadipoes DJ-puldis plaate keerutamas näha.