Lewis Capaldi avaldas uue singli "Wish You The Best"

Šoti muusiku Lewis Capaldi uus singel "Wish You The Best" ilmus koos muusikavideoga ning pärineb tema peagi ilmuvalt albumilt.

"Wish You The Best" on Capaldi kolmas singel tema 19. mail ilmuvalt stuudioalbumilt "Broken By Desire To Be Heavenly Sent". Varasemalt on albumilt ilmunud singlid "Forget Me" ja "Pointless".

Capaldi sõnas, et teda ajendas värsket lugu kirjutama purunenud suhe, kus endine partner liikus oma eluga kiiremini edasi kui tema. "Kui inimene, kellega sa enne koos olid, räägib hämmastavaid asju oma elust ilma sinuta," kommenteeris ta, lisades, et uus singel on kokku pandud ütlemata sõnadest.

Seni on Capaldi avaldanud seitse lühialbumit ja ühe täispika albumi ("Divinely Uninspired To A Hellish Extent") 2019. aastal, mis jõudis paljudes Euroopa muusikaedetabelites esikohale.