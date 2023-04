Viljandi pärimusmuusika festival kogub kokku märsid, sallid ja kampsunid

Ümmarguse tähtpäevaga folgipeo algusaegu meenutades tuli festivali peakunstnikul Triin Amuril idee siduda kujunduselemendid rahvasuus festivalipublikule omistatud tiitlitega märsilohistajad, sallitallajad ja kampsunid.

"Enda kulul veidikene nalja visata on igati tervislik. Me oleme näinud sadade vabatahtlike ja tuhandete külastajate soovi igal aastal jälle kokku tulla ning loodame nüüd, kus lumi on sulanud, et paljud kasutusest välja jäänud kudumid leiavad endale nende kaudu pärimusmuusika festivalil uue elu," sõnas festivali pealik Ando Kiviberg.

Festivali peakunstniku Triin Amuri sõnul on oodatud puhtad ehk kindlasti läbi pestud kampsunid, sallid ja kootud õlakotid. "Igasugused kampsunid on teretulnud. Need võivad olla aukude, paranduste ja kandmisjälgedega, ainus kriteerium on meie jaoks tõesti puhtus," märkis Amur.

Korraldajad sõnasid, et annetada võib ka täiesti terveid või kandmata kampsuneid. Nendest tehtud valik pannakse müüki festivali poodi ning tulu annetatakse heategevusele.

Oma annetuse võib viia Viljandi Pärimusmuusika Aita või saata pakiautomaadiga Viljandi bussijaama Omniva või DPD pakiautomaati – sel juhul tuleb kontaktisikuks märkida Triin Amur ning pakk saata numbrile +372 5395 6702. Kogumine on avatud juuni lõpuni.