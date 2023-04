"Mamma Mia!" muusikal jõuab Eestisse: lavastuses on kolm eripalgelist peategelast

"Ma usun, et ABBA muusika on terve lavastuse aluseks," arvas Rosie osatäitja Nicki Swift. "Mõistagi on seal ka hea lugu, mis köidab nii 5-aastaseid lapsi kui 80–90-aastaseid täiskasvanuid."

"Seal on kolm väga eripalgelist tegelast," viitas Tanya osatäitja Sarah Earnshaw sellele, et erinevad inimtüübid leiavad omale lavastuse peategelaste seast hõlpsasti karakteri, kellega samastuda.

"Mamma Mia!" Donna osatäitja Sara Poyzer lausus, et on muusikalis juba kümme aastat mänginud ning selle ajaga umbes 1000 või rohkemgi etteastet teinud. Muusikali osatäitjana töötamine hõlmab kogu tema elu. "Ma pean mõtlema, mida söön, kuhu lähen, kuidas vaba aega veedan," tõi ta näiteid. "Ma hoolitsen oma hääle eest, nagu oleksin sportlane."

Sami osatäitja Richard Standing ütles, et tema midagi seesugust ei tee. "Aga mul pole ka nii suur vastutus," naeris ta, lisades, et on viimasel ajal siiski ettevaatlikumaks muutunud, kui ta varasemalt oli.

Laulja Getter Jaani oli väga elevil, et sai muusikali osatäitjatega koos proovi ja lõpu-show tantsuosa kaasa teha. Tantsuõpetaja Robert Knighti sõnul õppis Jaani tantsusammud erakordselt kiiresti selgeks. "Päris ausalt, ma pole pidanud kedagi nii kiiresti õpetama. Tema stiil, mis ta siin pakkus, on uksumatu."

"Meil on enne ja pärast etendust paar päeva aega, et saaksime linnas ringi vaadata. Seal on nii palju ajalugu. Me oleme kuulnud, et see on nii ilus riik," kommenteeris Sophie osatäitja Jess Michelmore, et ootab väga Tallinnas esinemist.