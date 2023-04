Video: raiesportlane üritas "Ringvaates" maailmarekordit püstitada

Mitt sõnas, et raiespordi MM-il, milles ka tema osaleb, võisteldakse viiel alal. Maailmarekordit soovib ta püstitada aga mootorsae ketivahetuses.

"Maailmarekord on 8,38 sekundit, aga ma olen kõige kiirema soorituse teinud 6,9 sekundiga," rääkis Mitt, lisades, et nobeda soorituse on ta suutnud teha tänu kiirele kätetööle ja harjutamisele.

"Siis kui mingit muud tegevust ei ole, siis ma ikka vahetan ketti," vastas Mitt, kui tihti ta mootorsae keti vahetamist harjutab. Ka Miti igapäevane töövahend on mootorsaag, näiteks töötab ta lageraietel.

"Närv on alati sees," muigas Mitt, kes on küll keti vahetamist väga palju harjutanud, ent tundis soorituse eel siiski ärevust. Ta sõnas, et kett tuleb väga hästi peale panna, nii et mutrid tugevalt kinni oleksid, sest peale seda liigub võistlus kohe järgmise ala peale edasi. "Rohkem saagi puutuda ei saa."

Mitt tegi "Ringvaate" stuudios kolm maailmameistri katset, lootes see juba enne MM-i püstitada, ent saates seda siiski ei juhtunud – tema kiireimaks katseks jäi 9 minutit ka 57 sekundit. Mitt lubas, et MM-il teeb ta siiski maailmarekordi ära.

Reporterid Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla proovisid samuti mootorsae ketivahetust teha nii nobedalt, kui suutsid, kuid jäid kõvasti Miti sooritusele alla.

Maamess toimub Tartus 20.-22. aprillini.