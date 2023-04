Ollie avaldas uue singli "Get High" koos muusikavideoga

Ollie uus singel "Get High" ilmus koos muusikavideoga, mis filmiti möödunud nädalavahetusel Kultuurikatlas aset leidnud kontserdil.

Eelmisel nädalavahetusel andsid Eesti Laulu tänavused superfinalistid Ollie ja Bedwetters ühise kontserdi, kus filmiti muu hulgas üles ka Ollie uue singli muusikavideo.

"Mitte ükski lugu pole mul nii keeruliselt tulnud," kommenteeris Ollie sotsiaalmeedias uut singlit. Ta lisas, et sõltuvalt tujust, ta kas armastab või vihkab antud lugu. "See on sügav sukeldus minu ebakindlustesse ja puudustesse."

Loo "Get High" kirjutas ja produtseeris Ollie (Oliver Mazurtšak) ise ning sellele tegi järeltöötluse Chris Gehringer.