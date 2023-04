Curly Strings, Nublu ja Estonian Voices andsid välja uue versiooni loost "Üle ilma"

"Meie esimene album "Üle ilma" oli vaieldamatult Curly Stringsi lennu sabatäheks, kuna sealt pärinevad palad, mille järgi pea iga eestlane meid täna tunneb. Lugu "Üle ilma" on Curlyde kroonikas aga eriline seetõttu, et see on meie kõige esimene omaloominguline laul. Palast sai ka omamoodi prohvetlugu, kuna alates sellest olemegi bändiga üle ilma vuhisenud," rääkis bändiliige Taavet Niller.

25. augustil tähistab Curly Strings kümnendat tegutsemisaastat suure sünnipäevakontserdiga Eesti Vabaõhumuuseumis, kus teevad kaasa ka Nublu ja Estonian Voices. Üheskoos antigi loole "Üle ilma" uus hingamine.

"Lugudele, eriti nendele, mis oma originaalversioonis on inimeste südametes nii tugevalt oma koha leidnud, on uue kuue andmine alati keeruline ülesanne. See omakorda aga esitab ka põneva väljakutse, kuidas arranžeerida originaali nii, et juurdeloodu päriselt palale väärtust juurde annaks. Põnev perkussiooniline uuendus ning sümbioos Nublu ja Estonian Voicesega täitis selle ülesande kenasti," rääkis bändi kitarrist Peeter Priks.