Jaanisoo-Kuld: läbipõlemist esineb väga paljudel lastel ja täiskasvanutel

Jaanisoo-Kuld rääkis "Terevisioonis", et saatesarjale on seni laekunud päris palju tagasisidet ning kõige asjalikum tagasiside on tulnud just arstidelt ja teistelt tervisehoiutöötajatelt, kes vaimse tervise teemadega tegelevad. "Saatesari on nii palju inimesi nendeni toonud ja saadetest on tehtud väikesed näidised," lausus ta, et vaimse tervise probleemide käes vaevlevatele inimestele soovitatakse mõnikord vaadata "Selge pildi" osasid, mis nende muredega kattuvad.

Saatesarjal algab juba kolmas hooaeg ning Jaanisoo-Kuld kinnitas, et kuigi vahel võib tunduda, et vaimse tervise teemat käsitletakse palju, siis arenguruumi ikkagi jagub. "Alati saab rohkem ja paremini teha."

Kolmanda hooaja teeb eriliseks koostöö EIA-ga (Eesti inimarengu aruandega). "Teemad said valitud koostöös ekspertidega, teadlastega ja nende inimestega, kes on EIA-sse teemad kokku kirjutanud. Neid on kümneid ja kümneid inimesi," tutvustas ta saatesarja uut hooaega.

Avasaates keskmes on tööstress ja läbipõlemine, millest kõneleb koolitaja ja endine näitleja Loore Aaslav-Kaasik. "See sai alguse umbes kümme aastat tagasi, kui olin otsustanud teatrist ära tulla ja vabakutseliseks näitlejaks hakata ning otsustasin kõik maailma kõige ägedamad projektid, mis minuni tulid, vastu võtta," meenutas ta, mis läbipõlemise põhjustas. "See oligi üliäge – oli üks väga tormiline aasta," sõnas Aaslav-Kaasik, lisades, et kogu aasta peale oli tal vaid kaheksa vaba päeva.

"Minu õnneks sattusin ühe väga hea psühhiaatri juurde, kes andis mulle valiku / .../ kas teraapia või ravimid," meenutas ta.

Saatejuht kommenteeris, et läbipõlemise näol on tegemist väga laialt levinud probleemiga. "See on hästi igapäevane teema, seda on väga palju noortel, lastel, täiskasvanutest rääkimata, ja see on üks igavene tohuvabohu, kui seda arutama hakata, aga harutama peab."

Jaanisoo-Kuld sõnas ka, et tegelikult soovivad inimesed vaimse tervise probleemidest rääkida, aga küsimus on lihtsalt selles, kuidas neile delikaatse teemaga läheneda.

"Selge pildi" kolmas hooaeg stardib ETV eetris esmaspäeva, 17. aprilli õhtul kell 20.