Eeva Talsi 10aastasest Curly Stringsist: see on olnud tohutult ilus teekond

Bändiga on liitunud Peeter Priks. "Naljakas on see, kunagi nad kutsusid kunagi mind ka Saksamaale tuurile, kui nende endine liige Jaan sai lapse, et värske isa saaks kodus olla, ja Eeva ootas siis last. Ja siis nüüd kutsuti, et "Kuule, tahad tulla või? Aga me saame lapse ka"," rääkis Priks.

Tänavu tähistab Curly Strings ka oma kümnendat tegevusaastat. Bänd on selle aasta jooksul läbi rännanud 14 riiki, andnud väga palju kontserte, jõudnud laulupeole. Rääkides sellest, mis neile endile kümnest aastast meelde jääb, tõdes Eeva Talsi, et see on olnud suur kokkukasvamine – nii muusikalises kui ka inimeste mõttes.

"Selline tohutult ilus teekond. See on olnud privileeg, et me oleme saanud muusikat teha ja meil on kuulajaid, kes tulevad meie kontserdile. Mina tunnen väga suurt tänutunnet selle kümne aasta eest."

Villu Talsi märkis, et ega neil see elu lust ja lillepidu ka ei ole. "Ikkagi on raskeid aegu ka olnud".