Galerii: sadakond last meisterdasid elurikkuse perepäeval peredega lillekaste

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum kinnitas, et meeleolu oli perepäeval ülev ja meisterdamishuvilisi jagus.

"Kõik said aru, et on osa millestki suurest – millestki, mis muudab midagi. Inimesed on looduselt aastasadu aina võtnud – nüüd tegime üheskoos midagi, et loodusele linnaruumis ja samuti kõigile kaasinimestele tagasi anda," sõnas ta.

"Kastidesse külvasime rukkililleseemneid ja nüüd tuleb oodata nende tärkamist. Kui lilled selleaastase noorte laulu- ja tantsupeo ajaks õitsema lähevad, on Solaris lubanud laulu- ja tantsupeolistel nendest endale peo jaoks lillepärgasid punuda," rääkis ta."

Lillekastide meisterdamist juhendasid tööõpetuse õpetajad Tõnu Tammar ja Märt Tammisaar Eesti Tööõpetajate Seltsist. Kokku sai valmis viis rukkilillekasti. "Kuna aeg lõppes otsa, jäid osad kastid pooleli ja need tehakse Tallinna koolides tööõpetuse tundides lõpuni ning jõuavad Tallinna linnaruumi hiljem," märkis Weidebaum.

Elurikkuse perepäevalistele esinesid Tallinna Poistekoor dirigent Lydia Rahula juhatamisel, Tallinna huvikeskus Kullo, rahvatantsuansambel Sõleke, keda juhendas Helena-Mariana Reimann. Samuti astus üles Inger.

Sellest, kui kriitilises seisus loodus elurikkuse seisukohalt tänaseks juba on, aga samas siiski ka igaühe võimalikust panusest elurikkuse taastamisel, rääkis Tartu Ülikooli elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nooremteadur Oliver Kalda. Looduse pidevast ja aina kiiremast taandumisest inimese ees jagas oma mõtteid loodusfotograaf Sven Zacek.

Solarise terrassil toimuva kogupereüritusega algas XIII noorte laulu- ja tantsupeo elurikkuse hoidmise programm "Iga ruutmeeter loeb", millega Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Tartu ülikooli teadlased kutsuvad kõiki pöörama senisest oluliselt suuremat tähelepanu elurikkusele ning külvama oma kodu juurde niidutaimi, et sel moel suurendada elurikkust enda ümber.

Looduskeskkonna hoidmisele ja väärtustamisele juhib tähelepanu ka selleaastase noortepeo juhtmõte "Püha on maa", samuti on elurikkuse säilitamine ning rajamine nii üle-eestilise Teeme Ära talgupäeva kui ka Tallinna Euroopa rohelise pealinna üks fookusteemasid.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas.