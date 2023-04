Joller, Uibo ja Raid rääkisid riigikogu tööga seotud ootustest ja kartustest

Joller ütles, et millegipärast räägitakse, et riigikogus on inimesed nupuvajutajad. "Loomulikult me vajutame nuppu, aga tegelikult peab oskama palju enamat kui lihtsalt nuppu vajutada."

"Me ju lepime kokku, mida me teeme," märkis Uibo. "Ilma tiimita minna ja hakata ainult oma asja ajama. See on võimalik, aga ..."

"Näiteks kui tuleb lennundusseadus, siis ma isegi ei ürita olla ekspert ja hinnata, kas see on adekvaatne. Kui Toomas ütleb, et see on väga hea seadus, need muudatused on vajalikud, siis ma tõesti usaldan teda. Ta on ju selle ala ekspert," kirjeldas Joller.

"Või kui on ekspertanalüüs taustaks, et vaja oleks neid ja neid muudatusi, siis ma usaldan neid eksperte. Sest ega riigikogu ei tee ju oma otsuseid, et keegi kuskil otsustab, et täna võiks hääletada nii ja siis lepitakse kokku, et võiks teha nii. Võib-olla ma olen idealist, aga eesmärk on ikka muuta paremaks.

Raid ütles, et toona, kui tema 2011–2014 riigikogus viimati oli, siis tuli idiootseid kobarseadusi ette.

"Ühe varjus üritas üks komisjon või valitsus midagi läbi suruda, mis teeb riigikogust kummitempli. Mina arvan seda, et kui sul midagi on ikkagi arusaamade vastu, siis vajutad punast, mitte rohelist," märkis ta.

"Mina olen seda teinud ja kavatsen seda kindlasti teha ka, kui midagi närvidele käib. Aga üldiselt on õige see, et koalitsioon ei ole päris õhust tekitatud asi. Et mingis suuremas pildis me peaksime enam-vähem ühte mudelit üritama ellu viia."

Uibo ütles, et nad on arvestanud sellega, et neile saab riigikogu liikmetena osaks osaks, mõnel juhul ka sõim ja laim.

"Kui kõik need inimesed, kes tahaksid riigi juhtimises natuke kaasa lüüa, hakkaksid mõtlema, et mis minust siis saab, siis ma ei tea, kas meil üldse seda riiki oleks. Nii ei saa mõelda. See on see hind, mis sa maksad. Võib-olla saad ka panniga pähe ühel päeval. Me ei saa seda välistada."

Joller ütles, et temal luukeresid enda teada kapis ei ole. "Minu kappi on üritatud panna erinevaid luukeresid. /---/ See on asi, mis selles mõttes tõesti vaevab, et mu kohta valetatakse ja levitatakse laimu, aga ma olen tegelikult nii pai."

Riigikogus on olnud liikmete hulgas on läbi aja olnud lauljaid, näitlejaid, saatejuhte, kes ühel hetkel tõstavad käed ja astuvad mängust välja, sest pettumus on nii suur.

Riigikogu töö on nii teistsugune kui neil tegelastel, kes on sealt uttu tõmmanud. Ta on teistmoodi hallatav ja tegelikult küllaltki ajamahukas. Nii et ma arvan, et need, kes on ära läinud, on mingil hetkel aru saanud, et nad võivad oma aega kusagil paremini kasutada."

Raid märkis, et hoiataks noori riigikogu liikmeid reaalsustaju kaotamise eest. "Ma olen näinud neid saadikuid, kes hullult etableeruvad. Jalad tulevad reaalsusest lahti ja kaob kontakt pärismaailmaga. Seda ei tohi lasta juhtuda. Et sa tegelikult ei saa ühiskonnast aru. See on elevandiluutorn. See võib tekkida," märkis ta.

"See on teatud tüüp inimesi, kellel kipub see nii minema. Seetõttu ma teen oma ajakirjandustööd edasi. See hoiab täiesti kindlalt ankruga maa peal. Ma muidu läheks ka hõljuma võib-olla kuhugi."

Joller ütles, et see on ka põhjus, miks ta kindlalt otsustanud, et teeb vähemalt ühel päeval kuust arstitööd. "Ma loodan, et saab natuke rohkem, aga kui ei saa, siis ei saa. Aga vähemalt üks päev kuus on see, kui ma lähen ja mul on kontakt olemas."

Uibo tõdes, et ametisse astuv valitsus saab olema üsna vihatud. "Sest me peame selle riigi paraku korda tegema."