"Super Mario" filmist sai kinoajaloo edukaim videomängu adaptsioon

"Super Mario Bros. Film" ("Super Mario Bros. The Movie") jätkab oma ülemaailmselt kassaedu. Film on nüüdseks toonud sisse üle 450 miljoni euro – rohkem kui ükski teine videomängu adaptsioon ajaloos.

USA-s on film sisse toonud 234,4 miljonit dollarit ja rahvusvaheliselt 224 miljonit dollarit ning toonud seega sisse 458 miljonit dollarit. See tähendab, et "Super Mario Bros. Film" on nii USA-s kui ka rahvusvaheliselt praeguseks enim kassatulu teeninud film 2023. aastal ning läbi ajaloo edukaim videomängu adaptsioon, tuues sisse rohkem kui "Warcraft" (2016) ja "Pokémon: Detective Pikachu" (2019), vahendab Variety.

"Super Mario Bros. Filmi" tootsid kahasse Universal, Illumination ja Nintendo ning see on töös olnud mitukümmend aastat. Põhjus, miks selleks nii palju aega kulus, on osaliselt selles, et Nintendo kahtles, kas tuua Seenekuningriik uuesti kinoekraanile pärast seda, kui 1993. aastal tehtud adaptsioon täielikult põrus.

Aga Illumination, mis on produtseerinud ka filmisarjad "Despicable Me" ja "Sing", tegi Nintendoga tihedalt koostööd. See tähendas, et Illuminationi kaasasutaja Chris Meledandri kaasprodutseeris filmi koos Nintendo legendaarse disaineri Shigeru Miyamotoga, kes lisaks "Mariole" on loonud ka videomänguklassikasse kuuluvad "Zelda" and "Donkey Kong".

Filmi lavastasid Aaron Horvath ja Michael Jelenic, häälnäitlejatena teevad seal kaasa Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy ja Jack Black. Selle tootmiseelarve oli 100 miljonit dollarit, mis on animafilmi kohta pigem väike summa. Näiteks Pixari ja Disney animafilmid maksavad sageli kaks korda rohkem.