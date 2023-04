Silky Steps esitleb Genialistide klubis uut singlit

Tegemist on bändi esimese Tartu kontserdiga uue nime alt – tartlased ja laiem publik teavad bändi Steps To Synapse aegadest. Uus nimi Silky Steps tähistab järgmist etappi bändi karjääris, kus helipilt on liikunud nu-disko, neo-soul'i ja pop funk'i suunas.

Lisaks singlile "Treasure" tuleb kontserdil esitamisele materjal peagi ilmuvalt uuelt albumilt "Universal Language".

Uksed avanevad 20.00, live algab orienteeruvalt kell 21.00.