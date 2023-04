Juhan Paadam pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

Paadam tänas auhinda vastu võttes kolleege, kellega on olnud au koostööd teha.

"Tahaksin tänada oma perekonda ja sõpru, kes on selle tormilise reisi minuga koos läbi teinud ning olnud alati toeks ja abiks," sõnas Paadam. "Tahan öelda, et ma jälgin väga suure huviga, mida praegused ja tulevased teletegijad teevad ja soovin väga, et see, mida nad teevad, toetuks headele ideedele, intelligentsele lahendusele ja natukene ehk ka soliidsusele. Et see oleks huvitav, jälgitav ja hea, Head televisiooni on raske teha, aga võimalik!"