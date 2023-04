Video: Kalamaja muuseumi tapeedinäitusel on üle 100 aasta vanuseid tapeete

Näituse kõige vanemad tapeedid on vahemikust 1890-1910 ning kõike uuemad 1960-1970-ndatest.

"Üks süüdlastest olen ma ise, kes muuseumitöötajana sattus lagunenud puithoonesse ja nägi koridori seina peal imeilusat tapeeti. Ma võitlesin endaga, aga rebisin tüki kaasa," naeris Silber, kuidas näituse idee sündis. "Siis selgus, et meie restauraatoril on võimalik kõik tapeedikihid laiali laotada ja lahti sulatada."

"Neid inimesi, kes on korteriremondi käigus vanu tapeedi käigus alles hoidnud, on palju. Peaaegu iga päev tulevad meile uued teated," sõnas kuraator, et tapeete on saanud nad väljaande tarbeks paljudest eri kohtadest.

Silber sõnas, et renoveerides võiks tapeeti võimalusel seinalt maha võtta koos servadega, sest just tapeediservade taga on info, kus see valmistatud on. "Me oleme leidnud näiteks Soomes asuva Tapmere vabriku toodangut, aga nõukogude ajal oli ka Riias vabrik, kust palju tapeete Eetisse toodi. Ja ka Venemaal, muidugi."

Näitus jääb avatuks tuleva aasta kevadeni.