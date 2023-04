Veiko Tubin EFTA-dest: meid ootab ees üks väga suur muusikaline üllatus

Täna õhtul auhinnatakse Alexela kontserdimajas taas parimaid Eesti filmi- ja teletegijaid. Filmivaldkonnas jagatakse tunnustust 16. ja televaldkonnas 15. kategoorias.

"Tahaksin televaatajatele öelda, et kindlasti ootab meid ees üks väga suur muusikaline üllatus, mida ma ei saa avalikustada, aga mille üle on mul tohutult hea meel, et me saime selle teha ja lavale tuua," jäi Tubin saladuslikuks.

"Ma võin niipalju avaldada, et ettekandele tuleb täna Noepi uus remiks, mis ilmub alles nädala pärast. Meil on Liis Lemsalu uhiuus lugu laval ja gala avanumbris saavad ka saatejuhid nii laulu kui ka tantsuga käe valgeks," lisas ta.

"Muusika on see, mis pidupäeva hästi sobib, ja lisaks heale huumorile ja auhindade jagamisele kuulame vahepeal ka väga mõnusat muusikat," lubas Tubin.

Tubin sõnas ka, et tema lemmiksaated, mida televiisorist vaadata, on "Aktuaalne kaamera", "Osoon", "Maahommik" ja "Kultuuriuudised". "Telesaadetest on mulle väga meeldinud "Orkestri mängud" – see on selline mõnus muusikaline saade, kus sa saad oma ajusid ragistada ja tuju rõõmsaks teha," lisas ta.