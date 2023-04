"Rakett 69" võitja on arstitudeng Martin Veližanin

Finaalsaates tuli Joosepil ja Martinil Energia avastuskeskuses valmis ehitada 15 elemendist koosnev Rube Goldbergi ehk ahelreaktsiooni masin, mis töötaks täpselt 100 sekundit. Martini masin erines etteantud ajast vaid 0,5 sekundit, Joosepi masin eksis 7,5 sekundiga.

"Võitmine oli mulle tähtis, et näidata nii teistele kui ka eelkõige iseendale, milleks ma suuteline olen," sõnas Martin. "Mul on nüüd rohkem enesekindlust ning usun, et selle võiduga avanevad mulle professionaalses elus erinevad uksed. Üks minu elu suurimaid eesmärke sai täidetud ja nüüd pean otsima uut. Pean silmas midagi erakordset ja omapärast."

Eesti Teadusagentuuri välja pandud 15 000 euro suurusest teadusstipendiumist rääkides lisas noormees, et kasutab seda eelkõige investeerimiseks. "Osa rahast läheb muidugi ka oma finaalimeeskonna premeerimiseks ja luban endale sel suvel ühe ägeda reisi," kinnitas Martin.

Sel hooajal tehti saatesarjas kummardus ka õpetajatele, kes õpilasi nutikaks vormivad. Peavõidu pälvinud Martin valis teda enim mõjutanud pedagoogiks Prantsuse lütseumi keemiaõpetaja Marge Oopkaupi, kes sai 5000-eurose preemia.

Finaalis Martinile kaasa elanud pedagoogi kinnitusel on tegemist õpilasega, kellesugusest on igal õpetajal puhas rõõm õpetada. "Lisaks õppimishuvile on ta ka inimesena helge, rahulik, sõbralik, viisakas ja abivalmis," kinnitabsOopkaup. "Sihikindel on ta alati olnud ja kaotada ei meeldi talle üldse."

Teise koha saavutanud Joosep Lukinit enim mõjutanud Laagri kooli tööõpetuse õpetaja Janar Soidla sai kingituseks interaktiivse ekraani nutikamaks õpetamiseks.

HK Unicorn Squadi välja pandud 6000 euro suuruse parima tüdruku preemia pälvis võistlusel III koha saavutanud Annika Tilga, silmapaistvaima raketlase tiitli ning sellega kaasnenud 6000 eurot sai Smaragda Luchia Sarana.

Kolme parima hulka tulnud raketlased ehk Annika, Martin ja Joosep saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

"Rakett 69" 13. hooaja saateid saab järele vaadata Jupiteris või veebilehel rakett69.ee.